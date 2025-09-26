Kargı, yüzyıllardır yaşatılan ata sporumuz yağlı güreşlerin büyük buluşmasına hazırlanıyor.

Kargı Belediyesi'nin düzenlediği ve organizasyonunu Organizatör Kazım Karabıyık'ın üstlendiği Geleneksel Kargı Panayırı Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri, 26 Ekim 2025 Pazar günü Kargı Er Meydanı'nda yapılacak.

Yılın son yağlı güreş organizasyonu olma özelliği taşıyan etkinlik, hem spor hem de kültür meraklılarının ilgisini çekiyor. Kırkpınar'ın altın kemerli ünlü başpehlivanlarının da yer alacağı müsabakalarda, farklı kategorilerde toplam 600 pehlivan er meydanına çıkacak. İzleyenlere kıran kırana mücadeleler izletecek olan güreşler, Kargı Panayırı'nın coşkusunu zirveye taşıyacak.

ER MEYDANINA YILDIZ YAĞMURU

Kargı er meydanı, 26 Ekim'de adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak.

Türk güreşinin efsaneleri ve son yılların flaş isimleri Çorumlu güreşseverlerle buluşacak.

İsmail Balaban: Er meydanlarının "Sarı Fırtına" lakaplı ünlü başpehlivanı ve Kırkpınar'daki kıvrak oyunlarını Kargı'da da sergileyecek.

Recep Kara: Dört Kırkpınar altın kemerli yaşayan efsane. Ustalığını Kargı'da bir kez daha gösterecek.

Ünal Karaman: Çorumlu hemşehrimiz. Teknik gücü ve azmiyle izleyenleri coşturacak.

Bekir Eryücel: "Aslı nesli Çorumlu" olan Kırkpınar başpehlivanı, memleket topraklarında kol bağlayacak.

Her biri Kırkpınar çayırının tozunu yutmuş bu başpehlivanlar, 2025 sezonunun son büyük güreşinde altın kemer için son kez er meydanına çıkacak.

Kargı Panayırı'nın finali niteliğindeki bu güreşler, yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda kültürel bir şölen olacak.

İlçeye binlerce güreş meraklısının gelmesi beklenirken, Kargı esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Yöresel lezzetler, el sanatları ve panayır eğlenceleri, geleneksel güreş coşkusuyla birleşerek unutulmaz bir gün yaşatacak.

Organizasyon komitesi, 26 Ekim Pazar günü yapılacak güreşlerin sabah saatlerinde başlayacağını ve akşamüstüne kadar süreceğini duyurdu. Tribünlerin sabahın erken saatlerinden itibaren dolması bekleniyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ YAŞATAN GÜÇLÜ BİR GELENEK

Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan yağlı güreş, dayanıklılığı, gücü ve kardeşliği simgeliyor. Kargı Belediyesi, bu anlamlı organizasyonla ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Kargı Belediyesi, "Tarihimizin ve kültürümüzün en köklü geleneklerinden biri olan yağlı güreşleri yaşatmak ve birlik, beraberliğimizi pekiştirmek için tüm halkımızı bu şölene davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kargı Er Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlik, yerel halkın yanı sıra çevre illerden gelecek güreşseverleri de ağırlayacak.