Arca Çorum FK’da sakat futbolculardan güzel haberler. Kırmızı Siyahlı takımın uzun süredir sakatlığı nedeni ile sahalardan ayrı kalan Geraldo cuma güne takıma katılacak.

Hasan Hüseyin ve Atakan Cangöz ise bir hafta sonra takıma katılacak.

Geraldo’nun Pazartesi gününden itibaren takımla bir bölüm antrenmanlara başladığını belirten Çavuş, bir bölümü ise takımdan ayrı atletik performans gözetiminde gerçekleştirdiğini söyledi.

Genç teknik adam, Geraldo’nun Cuma gününden itibaren takımlar birlikte yüzde yüz şekilde antrenmanlarda yer alacağının da müjdesini verdi.

Atakan Cangöz ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın durumları hakkında bilgi veren Çavuş “ Atakan’ın hafif dizinde ağrı var. Sağlık ekibimiz bu yönde çalışıyor.

En son aldığım rapora göre Atakan Cangöz’ün 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını söyleyebilirim. Kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay’ın ise kırığı iyiye gidiyor. Şuan takımdan ayrı çalışıyor. Hasan’ın da yaklaşık 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalarda yer alacağını umut ediyorum” dedi.