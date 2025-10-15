Arca Çorum FK cumartesi günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışmada Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlığı bulunan Geraldo çalışmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra bireysel olarak çalışmaya devam etti. Kaleci Hasan Hüseyin ise özel plastik toplarla fiziksel olarak parmağını güçlendirme çalışması yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki ile devam etti, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş daha sonra dar bir alanda çok kaleli pas ve gol çalışması yaptırdı.

Dar alanda topu sahip olma ve gol çalışmasının ardından alanı büyülten teknik heyet takıma taktiksel çalışmayı bu bölümde de sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.