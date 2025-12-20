Osmancık Belediyespor Voleybol Antrenörü Ümit Gökgöz gençlerin ardından yıldızlarda da Çorum şampiyonluğunu kazandıklarını ancak işlerinin ardık daha zor olduğunu çünki Çorum’u temsil edecekleri gruplanda hedeflerinin Türkiye finallerinde mücadele etmek olduğunu söyledi.

Gökgöz önceki akşam yıldızlar final maçını kazanarak şampiyon olmalarının ardından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Geçen yılda şampiyon olduğumuz Yıldız Kızlar kategorisinde bu yılda ünvanımızı koruduk. Çok iyi oyun çok iyi mücadele ve rakibimizi oyuna hiç ortak etmeden çok net bir galibiyet alan kızlarımızı kutluyoruz. Sezon başında altyapılardaki hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi Genç ve yıldız kategrilerinde şampiyon olmaktı.

Son 20 gündür çok yoğun bir fikstürü tamamladık. Gerek kulüp gerek okul sporlarında üst üste çok maç oynadık. Okul Sporları müsabakalarında belki istediğimiz şampiyonlukları alamadık ama Osmancık’ın gücünü kulüpler düzeyinde tüm ilimize gösterdik.

Statü gereği yaşı küçük birçok sporcumuzu kendilerinden 5-6 yaş büyük rakipler ile oynattık. Buna rağmen hedeflediğimiz şampiyonluklara ulaştık. Altyapımız fabrika gibi çalışıyor. Önümüzdeki sezonlar da katıldığımız tüm kategorilerde şampiyonluğun eb büyük adayı olmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni hedefimiz hem Gençlerde hemde Yıldızlarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye Finallerine katılmak olacak. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya gelişmeye devam edeceğiz.

Son olarak bize bu imkanları sağlayan Kaymakamımız Furkan Duman’, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör'e , Kulüp Başkanımız Emrah Tüysüz e Belediye Meclis Üyelerimize , Kulüp Yönetim kurulu Üyelerimize ve sporcu velilerimize çok teşekkür ederiz’ dedi.