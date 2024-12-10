Çorum Muay Antrenörü ve Bölge Sorumlusu Şahin Güler Antalya’da yapılan Muaythai EMF CUP ve Akdeniz ülkeleri müsabakasında Federasyon Başkanı ile birlikte izledi.

4-8 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan ve 30 ülkeden 500’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği geleneksel olarak yapılan turnuvada Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ile Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge başkanları Mecit Kılavuz, Şahin Güler, Şakir Bayramoğlu, Hasan Ünlü ve Doğa Anadolu Koordinatörü Mehmet Şahin ile birlikte.

Şahin Güler bu organizede Akdeniz ülkeleri Başkanı olarak Halil Demir ve Şahin Güler görev yaptı.