Nuri Ünal Çorum’a geldi

HARUN AKKAYA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal istişare ve üye ziyaretleri kapsamında Çorum’a geldi.

Çorum merkez, Kargı, İskilip ve Bayat ilçelerini ziyaret ederek personel toplantılarına katılan Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, toplantılarda istişare ve değerlendirmeler de bulundu.

Çorum merkez, Kargı, İskilip ve Bayat ilçelerinde istişare ve değerlendirme toplantılarına katılan Nuri Ünal’a Türk Diyanet Vakıf-Sen Ankara 3 nolu Şube Başkanı Ali Tuna, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut ile yardımcısı Metin Lale ve ilçe temsilcileri eşlik ettiler.

Ayrıca ziyaret kapsamında Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in de ziyaret edildiği belirtildi.