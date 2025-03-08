Güreş İl Temsilciliği görevine Çorum Belediyespor antrenörü Bülent Tuzcu getirildi.

Önceki dönem Güreş İl Temsilciliği görevini yürüten aynı zamanda Çorum Belediyespor Güreş Koordinatörü ve Serbest Güreş A milli takım antrenörü Levent Kaleli kampların yoğunluğu nedeni ile bu görevi bıraktı.

Yerine Çorum Belediyespor güreş antrenörü yüksek lisans mezunu U 15 milli takım Teknik Direktörü ve üç çocuk babası Bülent Tuzcu atandı. Tuzcu, yıllardır içinde sporcu ve antrenör olarak görev yaptığı güreşe İl Temsilcisi olarakta hizmet edecek olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Tuzcu kendisine bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Taha Akgül ve yönetim kuruluna teşekkür ederek ‘Amacımız ilimizden milli takım düzeyinde yeni ve daha fazla sporcuların çıkması için çalışmayı artırarak devam ettirmek’ dedi.