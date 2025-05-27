Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli göreve başladıktan sonra il birinciliklerine bu spora hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış isimlerini vererek onları hatırlatmaya devam ediyor.

İlk olarak Yılmaz Gül adına yapılan il birinciliğinin ardından miniklerde ise yine genç yaşta arımızdan aynılan Nazmi Güven ismine yapıldı.

Hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılan il birinciliği ödül töreninde Nazmi Güven adına ailesine plaket verildi. Plaket törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milliyetci Hareket Partisi Merkez ilçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu veİl Temsilcisi İshak Kepçeli katıldı.

Törene Nazmi Güven’in oğlu Doğuhan ve kısı Ayyüce ile kız kardeşi Hatice Güven katıldılar. Güven ailesi Nazmi Güven’in isminin yaşatılması adına düzenlenen il birinciliğine katkı veren herkese teşekkür ettiler.