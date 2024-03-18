Zonguldak’ta yapılan Okul Sporları Judo Yarı Final Grup birinciliğinde Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Haktan Semih Aydoğan üçüncü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

15-16 Mart tarihlerinde Zonguldak’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Judo yarı final grubunda 60 kiloda mücadele eden Haktan Semih Aydoğan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Judo Antrenörü Hakan Taştan, Haktan Semin Aydoğan’ın 27-28 Nisan tarihlerinde Afyon’da yapılacak Okul Sporları Yıldızlar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandığını söyledi.