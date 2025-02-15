Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan Ukrayna karşısında son dakikada beraberlik golünü attı.

U 17 milli takımın Hırvatistan’da düzenlenen dörtlü turnuvada ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısında Ukrayna takımından Yehor Onischuk kırmızı kart gördü ve on kişi kaldı. Ukrayna takımı 64. dakikada penaltıdan Maksyan Kucheriavyı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maça yedek başlayan Hasan Ege 56. dakikada Hasan Yakub İlhan’ın yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu 90. dakikada attığı golle takımını 1-1 berabere tamamladı.

İlk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan milli takım turnuvadaki son maçında pazar günü saat 14.15’de Hırvatistan ile karşılaşacak ve ardından Türkiye’ye dönecek.