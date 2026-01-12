Trendyol 1. Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor’da Gökhan Alaş’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Bekir İrtegün getirildi.
42 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İrtegün, bu sezona 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana 01 FK’da başladı. Sarı-siyahlı takım, Bekir İrtegün nezaretinde çıktığı 10 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
Ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor, sezona Murat Şahin’le başlarken, Hugo Almeida ve Gökhan Alaş teknik direktörlük görevini yürüten diğer isimler oldular.
