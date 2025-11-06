Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

16 Ekim’de kulüp başkanlığına seçildikleri andan itibaren 690 milyon TL’lik borçla karşılaştıklarını belirten Çakır, Hatayspor olarak küçülmeye gittiklerini, 79 personelden 14’ünü işten çıkardıklarını söyledi.

22 Kasım’daki Hatayspor - Çorumspor maçını İskenderun’da oynamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Çakır, Mersin’den İskenderun’a taşınma maliyetlerinin 500 bin dolar olduğunu ifade etti. Hatayspor’un 690 milyon TL borcunun bulunduğunu ve Hatayspor’u bu enkazdan elbirliğiyle çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çakır, geçen aylarda hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Salem Boupendza’nın menajerinin ödemelerinin dahi hala yapılmadığını, 2 dönem önceki otel borcunun, 4-5 sezon önce transfer edilen futbolcunun ödemelerinin yapılmadığını, bunun sonucunda da Hatayspor’un güncel olarak borcunun 690 milyon TL’yi bulduğunu belirtti.

Teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını ve Gökhan Alaş’ı takımın başına getirdiklerini kaydeden Çakır, “Hugo Almeida ve ekibinin maliyeti aylık 40 bin Euro. 9 maçta 2 puan alan adama ayda 40 bin Euro para veriyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesini feshettik. Gökhan Alaş ile aylık 75 bin TL maaş karşılığı anlaştık. Mersin’de takımın kamp yaptığı otele Nihat Tazearslan döneminden 2 milyon borç var. 18 günde 2 milyon TL tasarruf yaptık. 22 Kasım’daki Pendikspor maçını Hatay’da oynatma sözü aldık. Bizden 550 Bin dolar taşınma bedeli istediler. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ileteceğini söyledi. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı’ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk’e ihtiyacımız var. Takımımızın forma sponsoru yok” dedi.