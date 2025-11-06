Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor’un evinde Osmangazi Belediyespor ile oynayacağı zorlu maçı Tokat bölgesi klasman hakemi Asım Fırat Dicle yönetecek.

Çorum Klasman Hakemi Hasan Olgun ise 1921 Orduspor- Başkent Beşiktaşlılar maçında baş hakem olarak görev yapacak.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Kasım pazar günü Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda saat 14’de oynanacak Sungurlu Belediyespor ile Osmangazi Belediyespor arasındaki maçta baş hakem olarak Tokat’tan Asım Fırat Dicle düdük çalarken yardımcılığını ise ilimiz klasman hakemi Burak Karaca görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.

Osmancık Voleybol maçı hakemi de Tokat’tan

Kadınlar 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor’un pazar günrü saat 15’de Osmancık İlçe Spor Salonunda oynayacağı 52 Çamlıkspor maçında da baş hakemliği Tokat’tan Mustafa Demir yaparken yardımcılığını ise Çorum’dan Can Acar yapacak.

Maçta gözlemci olarak Muhmat Uysal görev yapacak.

Hasan Olgun Ordu’da düdük çalacak

Çorum Klasman Hakemi Hasan Olgun ise Erkekler 2. Liginde 11 Kasım salı günü Ordu Atatürk Spor Salonunda 1921 Orduspor ile Başkent Beşiktaşlılar takımları arasındaki maçı yönetecek.

Maçta yarrdıncı hakem olarak Ordu’dan Şivan Ediş görev yaparken maçın gözlemcisi de Ordu’dan Erdem Aksu. 2. Lig erkekler 3. grupta yedinci maçlar sonunda Başkent Beşiktaşlılar takımı 7 maçta dört galibiyet üç mağlubiyet ive 12 puanla yedinci sırada yer alırken ev sahibi Orduspor ise 3 galibiyet dört mağlubiyet ve 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.