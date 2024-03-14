Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Aziz 20 yıl aradana sonra yükseldikleri Türkiye finallerinde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Okullu Yıldız erkekler voleybol il birinciliğinde şampiyon olan ardından grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselen Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak Türkiye finalleinde mücadele etmeye hak kazandı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Aziz Usta yılların verildiği emek sonucunda Türkiye finallerine kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek; ’Okulumuz dört yıllık bir mazisi olmasına rağmen okul sporlarında gösterdiği performansın son derece sevindirici olduğunu belirterek ‘Grupları geçiyor yarı finallerde veda ediyorduk. Bu sene o şanssızlığı kırmak için çok çalıştık ve hedefimiz olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandık.

Türkiye fihallerine katılma hakkı kazanan bu takımın oluşumunda emeklerinden dolayı Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ümit Demir ve emeğini esirgemeyen antrenör Hasan Serhat Erdoğan’a okul yönetimine, değerli öğretmenlerimize ve sevgili velilerimize en çok takdir edilmesi gereken emeğini hiç esirgemeyen voleybol takımının değerli sporcularını tebrik ediyor hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Sivas’da yapılacak Türkiye finallerinde hedefimiz şampiyonluk kupasını Çorum’a getirmek’ dedi.