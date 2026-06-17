Türkiye’nin mülki idare yapısında önemli değişiklikler içeren Resmi Gazete kaymakam değişikliği kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname doğrultusunda 208 kaymakam farklı ilçelere atanırken, 83 kaymakam vali yardımcılığı görevine yükseltildi.

Ayrıca 78 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi ve 33 vali yardımcısı kaymakam olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da çok sayıda idari atama yapıldı.

Kararname ile İstanbul Ataşehir Kaymakamı Çorumlu hemşerimiz Bekir Dınkırcı, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

BEKİR DINKIRCI KİMDİR?

1965 yılı Çorum İli İskilip İlçesi doğumlu olup ilk orta ve lise eğitimini sırası ile İskilip Ulaş İlkokulu, İskilip Ortaokulu ve İskilip Lisesinde tamamlamıştır.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 20–07–1987 tarihinde mezun olan Bekir Dınkırcı İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 26.06.1988 tarihinde Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine başlamıştır.



Kaymakam Adaylığı esnasında çeşitli kurs ve stajları başarı ile tamamlayan Dınkırcı yine bu dönemde Trabzon İli Maçka İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunmuş, 76. Dönem Kaymakamlık Kursunu Haziran 1991’de başarı ile bitirdi ve Aydın İli Karpuzlu ilçesine kurucu kaymakam olarak atanmıştır.



Karpuzlu İlçesi sonrası sırası ile Erzurum İli Karayazı Kaymakamlığı, Çankırı İli Çerkeş İlçesi Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kaymakamlığı, Samsun İli Bafra İlçesi Kaymakamlığı, Balıkesir İli Gönen İlçesi Kaymakamlığı, Edirne İli Keşan İlçesi Kaymakamlığı, Sakarya Vali Yardımcılığı ve son olarak da Ataşehir Kaymakamı olarak görev yapan Dınkırcı, yeni kararname ile İstanbul Vali Yardımcısı oldu.

Dınkırcı, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.