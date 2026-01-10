İstanbul'da yaşayan Çorumlu işadamı hemşehrimiz Atay Çoban, Yeşilay Başakşehir Şube Başkanı oldu.

Yeşilay Başakşehir Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda görevi devralan Çoban; "Bağımlılıkla mücadelede daha planlı, daha kapsayıcı ve ilçemizin her alanına dokunan bir çalışma dönemine giriyoruz. Bu emaneti layıkıyla taşımak için var gücümüzle çalışacağız." dedi

ATAY ÇOBAN KİMDİR?

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde 1968 yılında dünyaya gelen Çoban, ilk, orta ve lise öğrenimi Çorum'da gördü.

Daha sonra Çorum Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.