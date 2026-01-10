Arca Çorum FK’da Erkan Kaş ve Burak Çoban Amedspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ligde ilk yarıyı üç sarı kartla tamamlayan Erkan Kaş maçın ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ligde ilk yarıda Sakaryaspor forması giyen Burak Çoban ise maç sonunda hakeme itirazdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kaş ve Çoban bu hafta sonu Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Kırmızı Siyahlı takımda bu devreyi üç sarı kartla başlayan Ferhat Yazgan, Joseph Attamach, Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio, Caner Osmanpaşa bu maçta kart görerek cezalarını Adana Delirspor maçında çekemediler.