Hitit Üniversitesi öğrencileri Ünilig Türkiye Kick Boks Şampiyonasında iki bronz madalya kazandılar. 21-23 Kasım tarihleri arasında Bayburt’ta yapılan Ünilig Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Hitit Üniversitesi öğrencileri iki bronz madalya kazandılar. Şampiyonada 85 kiloda Hitit Üniversitesini temsil eden Yaşar Tuğ ile 90 kiloda mücadele eden Yağız Ali Çayır, bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek "Sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.