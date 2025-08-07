Hititlerin önemli dini ve askeri merkezlerinden Çorum 'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti ile Bursa'daki Paşalar Fosil Yatağı'ndaki bilimsel kazıların, Hitit Üniversitesinden akademisyenlerin başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesinin arkeoloji ve antropoloji alanlarında yürüttüğü bilimsel kazı çalışmalarıyla Türkiye'nin kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına destek olduğu belirtildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin, Çorum 'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ve Bursa Mustafakemalpaşa'daki Paşalar kazı alanlarında kazı başkanlıklarını yürüterek hem bilim dünyasına hem de öğrenci eğitimine önemli katkılar sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Çorum 'un Ortaköy ilçesinde yer alan ve Hititler dönemine ait önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek başkanlığında devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 1990 yılında başlayan kazılar, uzun yıllar Prof. Dr. Aygül Süel'in başkanlığında yürütüldü. 2021 yılından itibaren ise kazı çalışmalarını Hitit Üniversitesi devraldı. Yürütülen kazılarda bugüne kadar idari, ticari ve dini özellikler taşıyan krali yapılar ile ritüel ve üretimle ilgili alanlar gün yüzüne çıkarıldı. 2025 yılı kazı çalışmaları, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla sürdürülüyor. Böylelikle öğrenciler, bölüm stajlarını yaparken edindikleri bilgileri pratiğe dökme ve arkeolojik kazı tecrübesi kazanıyor."

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Paşalar Fosil Yatağı'ndaki kazıların ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Şarbak başkanlığında sürdüğü aktarılan açıklamada, "Anadolu'nun yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenen karasal memeli faunası hakkında önemli veriler sunan kazı alanı, Türkiye'nin en önemli paleontolojik alanları arasında yer alıyor. Paşalar fosil yatağında bilimsel kazılar, 1983 yılında Prof. Dr. Berna Alpagut’un başkanlığında başlatıldı. 2020 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesinin başkanlığında yürütülüyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülen kazılara farklı üniversitelerden araştırmacılar ve öğrenciler de katılım sağlıyor. Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de sahada görev alarak, eğitimlerini uygulamalı deneyimle pekiştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hitit Üniversitesinin öğrencilere bu tür bilimsel çalışmaların bir parçası olma fırsatı sunduğu vurgulandı.