Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 22 projesi, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 3. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 1 milyon 450 bin liralık bütçeli 22 projesi daha destek almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesinin ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı ise 35’e ulaştı.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler ve projeler şunlar:

Afet ve Acil Durum Kulübünün “Afet Farkındalığı ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi” projesi, Bankacılık ve Sigortacılık Kulübünün “Finansal Okuryazarlık ve Sigorta Bilinci Atölyesi” projesi, Beslenme ve Diyetetik Kulübünün “Sağlıklı Yaşam ve Sporla Bütünleşen Beslenme” projesi, Bilim ve Teknoloji Kulübünün “Bilim Atölyesi Etkinlikleri” projesi, Endüstri ve Veri Kulübünün “Açıklanabilir Yapay Zeka ve Optimizasyon Çalıştayı” projesi, Engelsiz Üniversite Kulübünün “Duy, Anla, Destek Ol: Gelişimsel Yetersizliğe Dair Üniversiteli Gençliği Bilinçlendirme Projesi” projesi, Gastronomi Kültür ve Turizm Kulübünün “Hitit Üniversitesi Gastronomi Günleri Yemek Yapma Yarışması” projesi, Genç Tema Kulübünün “Toprağın Yolunda” projesi, Hitit Sanat Atölyesi Kulübünün “Dezavantajlı Gruplarla Kapsayıcı Müzik Etkinliği” projesi, Hitit Tarih ve Kültür Araştırmaları Kulübünün “Hitit Seramik Atölyesi” projesi, Hitit Tıp Akademisi Kulübünün “Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” projesi, Hitit Üniversitesi Antropoloji Kulübünün “Ulusal Antropoloji Öğrencileri Kongresi” projesi, Hitit Üniversitesi Dağcılık Kulübünün “Kayaya Dokun: Kampüsten Zirveye” projesi, Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübünün “Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu” projesi, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübünün “Geçmişin İzinde Arkeoloji Günleri” projesi, Kampüs Rekreasyonu Kulübünün “Eko Rekreasyon Faaliyeti” projesi, Kişisel Verileri Koruma Kulübünün “Toplumda Eşit Adımlar: Engelleri Aşmak için Birleşen Sesler” projesi, Maliye Kulübünün “Genç Nesil ve Vergi Bilinci: Toplumsal Sorumluluğa İlk Adım” projesi, Mekatronik Kulübünün “Teknofest 2025: Robotik Eğitim Kampı ve İHA Keşfi” projesi, Satranç Kulübünün “Tarihin Saklı Köşeleri” projesi, Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübünün “Tematik Sosyal Hizmet Kariyer Günleri: Uzmanlık Alanlarına Yolculuk” projesi ve Türk-İslam Sanatları Kulübünün “Seramikle Buluşma: Gençlerle Hayallerimizi Şekillendiriyoruz” projesi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projesi kabul olan öğrenci kulüplerini ve akademik danışmanlarını tebrik etti.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin her alanda proje geliştirdiklerini kaydeden Rektör Öztürk, şunları söyledi:

“Öğrencilerimize proje kültürü kazandırmaya yönelik yoğun faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)’nda projeleri ile öğrenci kulüplerimiz kendini göstermeye başladı. 2 projeyle çıktığımız yolda 2. dönem kapsamında 11 projemiz, 3. dönem kapsamında ise 22 projemiz daha kabul edildi. ÜNİDES bağlamında yerel ve ulusal ölçekli toplam 35 projemiz destek aldı. Projeleri kabul edilen kulüplerimizi, öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

