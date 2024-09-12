Çorum Belediyesi ile Çorum Kent Konseyi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamda ortaklaşa düzenlenen “Höyüklerde Bir Balam” resim sergisi açıldı.

Belediye Sanat Galerisi ve Müzesinde gerçekleştirilen sergi açılışına Çorum Belediye Başkanı Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen İl Başkanı Selim Aydın, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Fatih Gök, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve davetliler katıldı.

Sergi açılışı öncesinde yaptığı konuşmada Gazze’deki savaş nedeniyle farkındalık amacıyla bir eserinde Mescid-i Aksa’yı konu aldığını ifade eden Ressam Güler Gök,

“Ben uzun yıllar sanat eğitimciliği yapan öğretmen kökenli bir sanatçıyım. Sanat bireyde özümsenmiş değerler sistemi ve hayat felsefesi oluşturur. Bu anlamda öğretmenlik mesleğini yaparken öğrencilerimde olumlu etkiler oluşturmayı amaçladım. Mesleğimi yaparken ben de öğrencilerimle öğrenirken öğrettim.

Sanat insan etkinliği olarak insanlıkla yaşıttır. Çeşitli yöntemlerle bilgi ve birikimi duygu ve hayal gücünü kullanarak plastik dile dönüştürür. Günümüzde sanat eski çağların aksine yarar amacı gütmeden güzeli arar. Hoşlanmak kelimesi üzerine temellenir. Ben de bugün burada eserlerimi beğenilerinize sunmak istiyorum. İlk dönemde Levni’nin minyatürlerinden esilendim. Aynı tekniklerle Gazze’deki savaş için farkındalık yaratmak amacıyla bir eserimde de Mescid-i Aksa’yı konu aldım. Son dönemde Çorumlu bir sanatçı olduğum için höyükleri resimlerime konu ettim. Höyüklerde sanki kızımın gözlerini gördüm. ‘Höyüklerde Bir Balam’ sergisini bu yıl Diş Hekimliği Fakültesini bitiren kızıma armağan ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen davetlilere Ressam Güler Gök eserleri hakkında bilgi verdi.

“Höyüklerde Bir Balam” resim sergisi 23 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak.