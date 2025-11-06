Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Iğdır FK bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son haftalarda aldığı puan kayıpları ile zirnveden uzaklaşan yeşil beyazlı takım kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla Çorum hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda pas ile devam ederken son bölümde Çorum FK maçının taktik provası ile devam etti. Ligde son haftalarda aldığı beraberlikler ile zirveden uzaklaşan Iğdır FK Çorum maçını dönüm olarak görüyor.

Yeşil Beyazlı takımda iki haftadır cezalı olduğu için forma giyemeyen Mendes pazar günü Çorum FK maçında oynayabilecek. Iğdır FK Çorum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.