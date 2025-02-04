Iğdır FK’da Osman Özköylü dönemi beklendiği gibi sona erdi yerine Çağdaş Çavuş getirildi.

Sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan ve Yalçın Koşukavak yönetiminde istediği sonuçları alamayan Iğdır FK’da daha sonra Osman Özköylü göreve gelmişti.

Özköylü ile ligde son on maçında tek galibiyeti Yeni Malatyaspor karşısında alan Iğdır FK’da son oynanan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Osman Özköylü ile de ayrılık kararı alındı.

Devre arasında kadrosunu 9 flaş transferle güçlendirmesine karşın düşme hattına yakın sınada bulunan Iğdır FK takımı genç teknik adam Çağdaş Çavuş ile anlaştı.

Öte yandan iki sezondur Iğdır FK takımında Sportif Direktör olarak görev Çorum FK eski futbolcusu ve Sportif Direktörü Abdulhamit Yıldız’ında bu görevden ayrıldığı ve farklı bir görev alacağı öğrenildi.