Ahlatcı Çorum FK’nın Bandıraspor galibiyeti ile tüm taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takımın bu galibiyetine sevinenler arasında futbolcu ve teknik ekip eşleri de vardı.

Kulüp locasından kırmızı siyahlı takımın maçını doksan dakika büyük bir heyecan ile izleyen eşler maç bitiminde ise galibiyet sevincini sahadaki eşleri ve tribündeki taraftarlar ile birlikte yaşadılar.

Soldan sağa Atakan Cangöz, teknik ekipten Can Güçer, kaptan Ferhat Yazgan ve kaleci Hasan Hüseyin’in eşi ve kızı maç sonunda galibiyet pozunu böyle verdiler.