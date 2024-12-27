Ahlatcı Çorum FK’nın gelecek hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Urfaspor’un golcüsüne Iğdır FK talip oldu.

Teknik Direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Iğdır FK yönetimi listesine sürpriz bir ismi ekledi ve girişimlere başladı.

Iğdır FK, Ally Malle'nin transferi için kulübü Şanlıurfaspor ile görüşüyor. Iğdır FK ve Şanlıurfaspor arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Aly Malle'nin performansı

Ülkemizde Balıkesirspor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Ankara Keçiöregücü ve Şanlıurfaspor takımları bulunan 26 yaşındaki Malili sağ kanat bu sezon Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 14 maçta forma giydi ve 5 gol ile 7 asist yaptı, 12 gole katkı sundu.