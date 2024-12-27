Liseli Gençler Bowling grup müsabakalarında ilk iki sırayı alan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmetçik Anadolu Lisesi okulları geçtiğimiz ay elim bir kaza sonrasında hayatını kaybeden Salim Canpolat’ı unutmadılar.

Müsabakaların ardından iki takım öğretmen ve sporcuları ‘Salim Canpolat ölümsüzdür’ yazılı pankart ile böyle poz verdiler.

Ahlatcı Çorum FK tribününün sevilen isimlerinden Salim Canpolat1 Eylül tarihinde arkadaşları ile şakalaşırken kaza sonrasında hayatını kaybetmişti.