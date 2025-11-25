2. Amatör Küme’de bitime iki hafta kala mutlu sona ulaşan iki takım belli oldu.

İkbalspor ve Buharaspor takımları ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazandılar.

Ligin namağlup takımı Buharaspor geçtiğimiz hafta olaylı bir maç sonunda hükmen mağlup olan Osmancık Belediyespor deplasmanında rakibi ile girdiği gol düellosunu 3-2 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı. Buharaspor bu mağlubiyete rağmen üçüncü sıradaki Bayat Belediyespor’un da evinde mağlup olması ile bitime iki hafta kala 1. Küme’ye çıkmayı garantiledi.

Haftaya ikinci sırada giren İkbalspor ise umutlarını son iki maça taşımak isteyen Bayat Belediyespor deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve ligdeki yedinci galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu ve 1. Küme’ye çıkmayı garantiledi.

2. Amatör Küme’de son hafta maçları formalite olacak.

Ligde bu hafta sonu ilk iki sırayı garantileyen İkbalspor ile Buharaspor takımları birincilik ve ikincilik kupasının sahibini bulmak için karşılaşacaklar.