Masa Tenisinde yedi aday hakem il hakemi olmaya başardı.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Hakem Klasman Sınavında başarılı olan yedi hakem İl hakemi olmayı başardı.

Hafta sonunda İstanbul, Ankara, Sivas, Adana, Rize ve Van illerinde yapılan Hakem Klasman sınavına Çorum’dan yedi hakem Ankara’da yapılan sınava katıldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Kenan Asil ve Kamil Aytiş gözeteminde yapılan sınav sonunda 70 ve üzerinde puan alan il hakemleri il klasman hakemi olmaya hak kazandılar.

Sınav sonunda Ümit Tiryaki, Mahmut Emrah Hoşgör, Özgür Çolak, Özge Öztürk, Halit Yıldız, Hamdi Narkuz ve Yasin Baranlıoğlu İl Klasman hakemi olmayı başardılar. MasaTenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör Ankara’da yapılan sınavda Çorumlu hakemleri yalnız bırakmadı ve başarılarından dolayı tebrik etti.