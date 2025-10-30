Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kemallı Köyü'nde meydana gelen üzücü olayda, Doğutekin kardeşler bir gün arayla kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kemallı Köyü sakinlerinden Şevket Doğutekin geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Arif Doğutekin ise ertesi gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Doğutekin kardeşlerin bir gün arayla vefatları ise ailesi, yakınları ve köy halkını derin bir yasa boğdu.