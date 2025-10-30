Çorum’da, Darkriders Motosiklet Kulübü ile Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü münasebetiyle motosiklet korteji düzenlendi.

“Bayrağını al gel” sloganıyla İtfaiye Parkı’nda bir araya gelen genç motorculara Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Darkriders Motosiklet Kulübü Başkanı Barış Kamışlı eşlik etti.

Korteje katılan tüm motosiklet tutkunlarına teşekkür eden Oda Başkanı Necmettin Uzun ve Kulüp Başkanı Barış Kamışlı, kortej öncesi motorculara trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunarak, kesinlikle kasksız yola çıkmamaları, korna çalmamaları ve birbirlerini sollamamaları konusunda uyarılarda bulundular.

Daha sonra kulüp üyeleri, İtfaiye Parkı’ndan Oda Başkanı Necmettin Uzun ve Kulüp Başkanı Barış Kamışlı’nın startıyla Gazi Caddesi’nde motosiklet korteji gerçekleştirdi. Kortejin sonunda Çorum Şehitliği’nde toplanan motorcular, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hep birlikte Gençliğe Hitabeyi okudular. Daha sonra nefes kesen havai fişek gösterilerine şahitlik eden kulüp üyeleri son olarak günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.