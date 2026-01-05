Arca Çorum FK ligin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da hafta sonu üç antrenman yaptı. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü çift pazar günü ise tek antrenman yaparak ikinci yarının ilk haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın üç gündür Antalya’da devam eden ikinci yarı kampına bu sezon cezaları nedeni ile forma giyemeyecek Atakan Cangöz ve Eren Karadağ dışında tüm futbolcular katılıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kırmızı siyahlı takım cumartesi günü otelin fitnes salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Akşam ise saat 18’de otelin sahasına geçen kırmızı siyahlı takım ısınma hareketlerinin ardından önce yarı sahada daha sonrada tam sahada taktik çalışma yaparak ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüler.

Çorum FK dün ise öğlen saat 12’de otelin sahasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bu çalışmada da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun ilk yarıda gördüğü eksikler üzerine yoğunlaştığı ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından öğleden sonra ise otelde geniş bir değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun hazırladığı görseller eşliğinde takım olarak eksikleri konusunda futbolcularla karşılıklı sohbet ederek yapılmasını istediklerini anlattığı öğrenildi.

Çorum FK Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.