Arca Çorum FK’da ikinci yarı transferler için görüşmeler sürüyor. Kırmızı Siyahlı takımda transferde üç öncelik forvet, kanat ve stoper mevkiinde.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun talebi doğrultusunda Başkan Baran Korkmazoğlu ile Sportif Direktör Mustafa Soley transfer görüşmelerini Ankara’da sürdürüyorlar. Başkan Baran Korkmazoğlu’nun hazırlanan transfer listesindeki isimler ile bire bir görüşmelerine devam ediyor.

Bir orta saha ve bir kanat transferini Ahmet Ildız ve Serdar Gürler ile tamamlayan Çorum FK da şimdi üç transfer için yoğun mesaide. Kamuoyunda geçen Kocaelispor’dan orta saha oyuncusu Samet Yalçın’ın gündemde olmadığı belirtildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun bir stoper bir forvet bir kanat transferi istediği bu noktada belirlenen isimler üzerinde görüşmelerin aralıksız devam ediyor. Özellikle forvet ve stoper transferi için görüşmelerini sıklaştıran Başkan Baran Korkmazoğlu’nun bu hafta içinde transferleri bitirmek istiyor.