Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Boğazkale, Uğurludağ, Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerine ziyaretlerde bulunarak sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Ziyaretlerde Zehir’e, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal eşlik etti.

ALACA’DA ACİL SERVİS İNCELEMESİ

Prof. Dr. Zehir ve beraberindeki heyet, Alaca Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin işleyişiyle ilgili bilgi aldı.

Sağlık personelinin taleplerini dinleyen Zehir, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil serviste özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

ORTAKÖY’DE HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ortaköy Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Zehir, burada sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar, hasta memnuniyeti ve çalışanların koşulları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Personelin ihtiyaçlarını dinleyen Zehir, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık çalışanlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür etti.

Uğurludağ ziyaretinde ise ilçede sunulan sağlık hizmetleri yerinde inceleyen Zehir, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulabilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Zehir, yeni Aile Hekimliği Sözleşmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası sağlık hizmetlerinde elde edilen kazanımlar, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine hastaların ulaşımında ortaya çıkacak olan kolaylıklar hakkındaki ihtiyaç ve talepleri dinleyerek, yapılan çalışmalar için teşekkürlerini sundu.