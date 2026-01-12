İl Genel Meclisi tarafından her yıl ilçelerde bulunan amatör spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım töreni yapıldı.

Törene malzeme yardımı yapılan ilçe kulüplerininbüyük bölümü katılmaması dikkat çekti.

Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ilçe spor kulüp temsilcileri katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, son 3 yıldır Çorum Belediyesi destekleri ile merkezde faaliyet gösteren kulüplere ciddi bir malzeme desteği yapıldığını belirtti.

Arıcı, bu kez İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF katkıları ile ilçede faaliyet gösteren kulüplere malzeme desteğinde bulunulduğunu ifade etti.

Arıcı’nın ardından konuşan İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Genel Meclisi olarak spora desteklerinin artarak devam ettiğini ifade ederken, bu yıl ilçe kulüplerine 2 milyon TL değerinde, gelecek yıl ise 3 milyon TL değerinde malzeme desteğinde bulunacaklarının sözünü verdi. Konuşmaların ardından ilçede faaliyet gösteren 21 kulübe 2 milyon TL değerindeki malzemeleri dağıtıldı.