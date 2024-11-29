Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İncesuyu Köyü Muhtarı Satılmış Kaya’ya kanyonda dalgalanması için dev Türk bayrağı hediye etti.

Başkan İsbir, İncesu Kanyonunda asılı olan bayrağın biraz küçük olduğunu gördüğünü ve bunun üzerine dev Türk bayrağı hediye ettiğini belirterek, “Bayrak vatanımızın hürriyet abidesi, milletimizin birlik ve beraberliğini sağlayan şehit kanı ile bize emanet edilen kutsal bir mirastır” dedi.

İncesuyu Köyü Muhtarı Satılmış Kaya’da Başkan İsbir’e teşekkür ederek bayrağı teslim aldı.