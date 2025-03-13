CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci hakkında açıklama yaptı.

Aylin Nazlıaka, Çorum’da gündemini sarsan ve bir inşaat mühendisinin proje usulsüzlüğü hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclise bir soru önergesi verdi. Bu tür usulsüzlükler Türkiye genelinde yapılmış olabilir düşüncesiyle bir araştırma önergesi de hazırlandı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 23 Mart'ta bir kez daha halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla üyelerle bir ön seçim gerçekleştireceklerini ve bugüne kadar yaptıkları gibi erken seçim talebini daha da yükselterek 23 Mart'tan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada ön seçimin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için parti yöneticileriyle toplantı yaptıklarını dile getiren Nazlıaka, ön seçime yüksek katılım beklediklerini söyledi.

Parti olarak zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Nazlıaka, "Bugün 3 belediye başkanımız hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumda. Gene farklı ilçelerde de birtakım soruşturma süreçleri başlatılmış durumda, ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak yaratılmaya çalışılan bu algının gerçek olmadığını halkın bildiğinin, sahada yer alanlar olarak farkındayız, biliyoruz. Bizim üzerimize ne yaparlarsa yapsınlar o lekeleri yapıştıramayacaklar” dedi.

CHP olarak yerel seçimde başarılı olduklarını kaydeden Nazlıaka, "31 Mart'tan bu yana nüfusun yüzde 65'i, ekonominin yüzde 80'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. İşte sanıyorum asıl kabul edemedikleri, hazmedemedikleri unsur bu. Biz 23 Mart'ta bir kez daha halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla üyelerimizle bir ön seçim gerçekleştireceğiz ve bugüne kadar yaptığımız gibi erken seçim talebimizi, sesimizi, sözümüzü daha da yükselterek 23 Mart'tan sonra da sürdüreceğiz. Mutlaka ama mutlaka bu yıl içerisinde bir erken seçim olması için, halkın da son derece bizden talep ettiği bu erken seçim çağrısını her fırsatta çok daha da güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisinin üye sayısının 1 milyon 750 bine yaklaştığını dile getirdi.

Suriye'de yaşanan olaylara da değinen Nazlıaka, "Suriye'deki yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz ve bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyoruz. Bu acıların yaşandığı toprakları da bildiğimiz için bu acıların yaşanmamasını istiyoruz. Laikliğin ne kadar önemli olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Çorum’da bir inşaat mühendisinin çizdiği projelerde usulsüzlük yaptığı iddialarını da değerlendiren Nazlıaka, konuyla ilgili bir soruşturma sürecinin başladığını belirterek,

“Bizlerde süreci örgütümüzle yakın bir şekilde takip ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Aynı zamanda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclise bir soru önergesi verdi. Bu tür usulsüzlükler Türkiye genelinde yapılmış olabilir düşüncesiyle bir araştırma önergesi de hazırlandı. O da meclis grubumuz tarafından genel kurula verilmek üzere hazır vaziyette. Biz bu konuların üzerine gitmeye devam edeceğiz. İnsanların can ve mal güvenliğinin tehdit altına atıldığı bu sisteme boyun eğmeyeceğiz. Depremde çok büyük acılar yaşadık. O acıları bir kez daha yaşamamak adına bu konuda gerekli denetimlerin yapılması gerekli adımların atılması noktasında iktidarı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Kaç tane böyle bina yapıldı? Kaç vatandaşımız bu konutlarda oturuyor? Bununla ilgili olarak da bilgi bekliyoruz. Bu işlemler kaç yıldır yapılıyor? Başka illerde de yapılmış mıdır? Bunların araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Toplantıya, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve partililer katıldı.