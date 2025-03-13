Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege U 17 Avrupa Şampiyonası A ligi 2. tur maçları için İstanbul’da milli takım kampına katıldı.

Pazar günü oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosunda bulunan Hasan Ege Akdoğan bu maçın ardından İstanbul’a geçerek milli takım kampına katıldı.

Pazartesi gününe kadar çalışmalarını maçların oynanacağı sahaların suni çim olması nedeni ile Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde sürdürecek milli takım 16 Mart pazar günü ikinci etap çalışmaları için Zürih’e gidecek.

U 17 milli takımı Avrupa Şampiyonasına gitmek için mücadele edeceği A Ligi 2. turunda 19 Mart çarşamba günü saat 15.30’da ev sahibi İsviçre ile ikinci maçında 22 Mart cumartesi günü saat 14.00’de Çekya ile yapacak.

Milli takım son maçında ise 25 Mart salı günü İsveç ile karşılaşacak.