İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Spor Kulübü teknik ekibi, İlçe Kaymakamı Sayın Ramazan Polat'ı makamında ziyaret ederek kulübün çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında İskilipgücü teknik ekibi, kulübün mevcut sportif faaliyetleri ve özellikle genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik projelerini paylaştı.

Kulüp Başkanı Bahadır Telli, İskilip gençliğinin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bir sosyal çevre edinmesi konusundaki projelerinden bahsetti.

Kaymakam Polat'tan tam destek

İskilip Kaymakamı Sayın Ramazan Polat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulübün çalışmalarını yakından izlediğini belirtti. İskilipgücü’nün çizgisini bozmadan istikrarlı bir şekilde ilerlemesini takdirle karşıladığını vurgulayan Kaymakam, kulübün ilçedeki gençler için sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çekti.

"İskilipgücü’nün ilçemiz gençliğine sunduğu hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Çizgisini bozmadan yürüttükleri bu özverili çalışmalar, gençlerimizin geleceği adına büyük önem taşıyor."

Yeni Sezonun Forması Hediye edildi

Ziyaretin sonunda İskilipgücü teknik ekibi, misafirperverliği ve samimi yaklaşımı için İlçe Kaymakamı Sayın Ramazan Polat'a teşekkürlerini sundu. Günün anısına, kulübün yeni sezon forması hediye edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından iyi dileklerle sona erdi.