Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile TÜFAD Çorum Şubesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Hazırlanan iş birliği protokolü imza törenine Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Demirkan ile TÜFAD Çorum Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum FK Altyapı Futbol Antrenörü Hayrettin Karaca katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi arasında, futbol uzmanlık dalı öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, saha deneyimi kazanmalarını sağlamak ve üniversite–saha iş birliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Demirkan, hazırlanan protokol ile birlikte; öğrencilerin teorik bilgi birikimlerini uygulama ortamına aktarabilecekleri, akademik bilgi ile saha deneyiminin bütünleştiği nitelikli bir eğitim süreci hedeflenmektedir.

Aynı zamanda protokol, akademisyenlerin futbol ortamında ölçüm, performans analizi ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine olanak tanırken, TÜFAD bünyesinde görev yapan antrenörlerin mesleki gelişimlerine akademik katkı sunmayı da amaçlamaktadır.

Futbol uzmanlık öğrencilerine saha deneyimi

İş birliği protokolü kapsamında futbol uzmanlık dalı öğrencileri TÜFAD Çorum Şubesi’ne bağlı antrenörlerin rehberliğinde, saha uygulamalarına katılacaktır. Öğrenciler antrenman ve maç süreçlerinde aktif gözlem ve uygulama fırsatı bulacak, futbol ortamının dinamiklerini doğrudan deneyimleyerek mesleki yeterliklerini geliştireceklerdir.

Ayrıca uygulama sürecinde öğrenciler; akademisyenler tarafından yürütülen performans ölçümü, test, analiz ve raporlama çalışmalarına dâhil edilerek, futbolcu gelişimi ve performans değerlendirme süreçlerini bilimsel bir bakış açısıyla tanıma imkânı elde edeceklerdir.

Seminer, kurs ve eğitimlerde akademik katkı

Protokol kapsamında TÜFAD Çorum Şubesi tarafından düzenlenecek seminer, kurs ve eğitim programlarında fakülte akademisyenleri görev alabilecek; antrenörlere yönelik antrenman bilimi, performans analizi, sporcu sağlığı, beslenme, spor psikolojisi ve futbol oyun modeli gibi güncel ve bilimsel içerikler paylaşılacaktır. Bu yönüyle iş birliği protokolü, yalnızca öğrenci odaklı bir uygulama süreci değil; aynı zamanda sahada görev yapan antrenörlerin sürekli mesleki gelişimini destekleyen bütüncül bir eğitim modeli ortaya koymaktadır.

Bilimsel araştırma ve toplumsal katkı boyutu

Protokol; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülecek akademik çalışmalar için saha iş birliklerini, ortak proje ve yayınları, bilimsel toplantı ve etkinlikleri de kapsamaktadır. Bu çerçevede fakültemiz, futbol alanında üretilen bilimsel bilginin sahaya aktarılmasına ve bölgesel futbol gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ayrıca altyapı futboluna yönelik yetenek taraması, gelişim izleme ve toplumsal katkı projeleri ile sporun tabana yayılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Fakülte olarak; öğrencileriin uygulama temelli eğitim süreçlerini güçlendiren, akademik bilgi ile saha deneyimini bütünleştiren bu tür iş birliklerini önemsemekte ve geliştirmeye devam ediyor. Bu süreçte dış paydaşımız olarak fakültemize ve bölümümüze katkı sağlayan TÜFAD Çorum Şube Başkanlığına teşekkür ettiler.