1. Amatör Küme’de üst sıralardan kopmak istemeyen İskilipspor ligde kalma mücadelesi veren Ulukavakspor deplasmanında 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Maçın ilk yarısını Yunus Emre’nin attığı golle 1-0 önde tamamlayan İskilipspor ikinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi.

78. dakikada Fatih ile skoru 2-0 yapan ve rahatlayan İskilipspor önünde Ulukavakspor’un son dakikalarda Berkehan ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

Bu galibiyet ile İskilipspor 15 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlama alırken Ulukavakspor 4 puanla yedinci sıradaki kaldı.