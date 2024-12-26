Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Güreş Federasyonu Yönetim Kuruluna seçilen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan olarak görev aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün başkanlığında yapıldı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapılarak sorumluluklar netleştirildi. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde açıklandı: Başkan: Taha Akgül, Başkanvekili: Mesut Özarslan, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Hüseyin Kaya, Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan: Abdullah Şanlı, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin, Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan: Arslan Narin, Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan: İsmail Yağbat, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Şems Sezal, Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan Gürol Güzey, Asbaşkan: Ahmet Yıldırım.

Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.