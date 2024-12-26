Dodurga Belediye Beyliğispor’dan önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye formalı ziyaret.

Dodurga Belediye Beyliğispor Teknik Direktörü Serhat Gökşen, Muzaffer Külcü’yü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Serhat Gökşen yeni kurdukları kulübün çalışmaları ve ligdeki konumunda bilgiler verdi. Muzaffer Külcü ise Dodurga Belediye Beyliğispor’a başarılar diledi ve kurulduğu ilk yılındaki performansının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Serhat Gökşen daha sonra Külcü’yü ismi yazılı 19 numaraları Dodurga Belediye Beyliğispor formasını hediye etti ve ilgileri için teşekkür etti.