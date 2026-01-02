Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da etkin ve başarılı çalışmalarla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük çaba sarf etti.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2025 yılın içerisinde toplam 922 yangına müdahale etti. 80 personel ve 16 araç ile hizmet veren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri; 77 ev, 1 kamu, 21 köy, 24 işyeri, 80 araç, 9 orman, 13 kömürlük, 494 ot ve çöp yangına, 67 anız yangınına ayrıca 136 küçük çaplı çeşitli yangınlara müdahalelerde bulundu.

24 saat hizmet veren ekipler yangın müdahalelerinin yanı sıra 690 kurtarma çalışmasına katıldı. 2025 yılında 132 trafik kazasına müdahale eden ekipler, 37 intihar vakası, 94 asansörde kalma, 2 boğulma ve 425 kez çeşitli olaylardan dolayı kurtarma hizmeti verdi.

266 HAYVAN KURTARDI

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı içerisinde 259 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı. Ekipler kurtardıkları hayvanların sağlık durumlarına göre kimi zaman doğal yaşamlarına geri bırakırken kimi zaman Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün güvenli ellerine teslim etti.