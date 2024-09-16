Yeni Malatyaspor, Çorum FK arasındaki maçta yaşanan ilginç olayların en önemlisi genç Hasan Ege yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takımın sezon başında Ankaragücü kulübünden çok zorlukla kadrosuna kattığı 16 yaşındaki genç futbolcu Hasan Ege Akdoğan kırmızı siyahlı formayı ilk kez bu maçta giydi.

Maçın 82. dakikasında Eren’in yerine oyuna giren kırmızı siyahlı takımın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan bundan tam 14 yıl önce henüz üç yaşındayken babası Muzaffer Akdoğan’ın formasını giydiği Malatyaspor takımının 2 Aralık 2010 tarihinde evinde oynadığı ve 3-1 kazandığı maç sonrasında o dönemki kulüp başkanının kucağında tribünler ile bu galibiyet sevincini yaşarken görülen fotoğraf o günki gazetelerde haber oldu.

Bu maçta şu anda Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Malatyaspor forması ile memleketinin takımına karşı forma giydi.

Bu üç yaşındaki küçük çocuk büyüdü Ankaragücü alt yapısında futbola başladı ve babasının izinden gitti.

Bu sezon başında Oğuzhan Yalçın aynı zamanda isim babası olduğu Hasan Ege’nin transferi için eski takım arkadaşı Muzaffer Akdoğan ile birlikte büyük bir mücadele verdi. Bu mücadele sonunda milli futbolcu kırmızı siyahlı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Ligin ilk haftalarında kadroda olan ancak oyuna giremeyen Hasan Ege Akdoğan 14 yıl önce galibiyetine sevindiği Malatyaspor’a rakip olarak Çorum FK forması ile ilk resmi maçına çıktı.

Maçın 82. dakikasında Eren’in yerine oyuna giren Hasan Ege Akdoğan mutlak bir gol pozisyonuna da girdi ancak yararlanamadı.

Kendisinin transferi için büyük bir mücadele veren Oğuzhan Yalçın ile diğer özellikleri ise aynı yaşta ilk kez profesyonel maça çıkmaları. Çorumspor’da ilk profesyonel olduğu 2004-2005 sezon kırmızı siyahlı forma ile o dönem teknik direktör Sedat Özbağ tarafından Amasyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren OğuzhanYalcın bu maçta profesyonel liglerdeki ilk golünü attı.

Hasan Ege Akdoğan da babasının formasını giydiği Yeni Malatyaspor ma çında ilk kez profesyonel futbolcu olarak forma giydi ve Oğuzhan Yalcın gibi ilk golüne çok yaklaştı ancak atamadı.

Milli futbolcunun bu yaşadıkları başkanının yaşadıkları ile örtüşüyor.