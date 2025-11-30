Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 60. Baro Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

TBB Özdemir Özok Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı da katıldı.

Toplantıda hukuk camiasının güncel meseleleri ve avukatların gündemini ilgilendiren konular masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Kalıpcı, "Anayasa Mahkemesinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 134. ve 135. maddelerini iptal kararı hakkında görüşme, TBB Avukatlık Kanunu Çalışma Komisyonu tarafından (Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde) yapılan çalışmanın değerlendirilmesi, CMK Ücret Tarifesi hakkında görüşme, Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı çerçevesinde yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi toplamımızın gündemiydi" dedi.