Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, 2025 yılının ilk enflasyon rakamının Ocak ayı enflasyonu olarak TÜİK tarafından %5,03 olarak açıklandığını belirterek, “Hakem Kurulu Kararı olan %6 artış oranının büyük bir kısmı ilk aydan eridi. Kamu görevlilerine ve emeklilerine neredeyse Ocak ayı enflasyonu kadar (sadece 1 aylık) artış yapıldı. Ya da diğer bir ifadeyle Hakem’in Kararı hemen hemen 1 ayda eridi” dedi.

7.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Merkez Bankasının, enflasyon tahminini 2024 için %33, 2025 için ise %15 olarak güncellediğini hatırlatan Ali Doğan, “Bugün ise Orta Vadeli Program’da 2025 yılsonu enflasyon tahmini %17,5 ve Merkez Bankası beklenti anketinde katılımcıların yılsonu enflasyon beklentisi ise %27,05 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ise beklentiyi, tahmini ve gerçeği hiçe sayarak sadece %6 + %5 (%11) artış kararını layık gördü.

Bu tablonun özeti, “Küreksiz kayığın yönünü dalga belirler” cümlesinde olduğu gibi “Kamu görevlilerinin maaş artışını, enflasyon farkı belirler” gerçeğine dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ile kamu işvereninin birlikte ortak akılla belirleyebileceği artışların, ne yazık ki belirsizliğin olduğu bir sonuca doğru gittiğini dile getiren Ali Doğan, “Suyun yolunu akıntının yönünün belirlediği öngörülemez maaş artışı ortamı terk edilmeli, piyasa gerçeğini esas alan, alın terinin karşılığını eksiksiz veren politikalar benimsenmelidir. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin hem Ocak hem de Temmuz döneminin maaş/ücret artışını, enflasyon farkı belirleyecektir. İlk aydan oluşan enflasyon rakamı, elektrik faturalarında oluşan kademeli artış, alım gücü kaybının giderek düşmesi, enflasyona sebep olan haksız artışların baskılanmaması ve olması gereken maaş/ücret artışının gerçekleştirilmemesi; kamu görevlilerinin ve emeklilerinin geçim mücadelesini zorlamaya devam edecek. Kamu işvereni acilen kayıpları görmeli ve gereğini yapmalıdır” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)