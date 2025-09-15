Arca Çorum FK’nın Vanspor ile oynadığı karşılaşmayı kırmızı siyahlı takımda futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan daha sonra kulübün hisselerini alarak futbol tarihinde bir ilke imza atan Murat Yıldırım da tribünden takip etti.

Futbolu bıraktıktan sonra Hollanda’da yetiştiği kulüp Ajax’ın altyapısında göreve başlayan Yıldırım, cumartesi günü Yeni Stadyumda oynanan Çorum FK ile Vanspor arasındaki maçı Eski yöneticiler Mustafa Ercan ve Akın Parmaksız ile birlikte izledi karşılaşma boyunca eski takımına destek verdi.

Murat Yıldırım’ın Vanspor maçını izlemesi karşılaşmanın ardından çok sayıda taraftar sitesinden ‘Efsanemiz’ olarak yayınlandı.