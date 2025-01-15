Çorum FK’da kaptan Ferhat Yazgan eski takımını yakan isim oldu.

İki sezondur Çorum FK forması giyen ve İstanbulspor’dan kırmızı siyahlı takıma gelen Ferhat Yazgan pazartesi akşamı eski takımına karşı oynadı.

Son haftalardaki yükselen performansını İstanbulspor maçında artırarak sürdüren ve mükemmel futbolunu mükemmel bir golle süsleyen Ferhat Yazgan eski takımını yakın isim oldu.

Maçın ardından ise Ferhat Yazgan, İstanbulspor’da birlikte futbol oynadığı arkadaşlarını teselli ederek bundan sonraki maçlarında başadılar diledi. Yazgan takım arkadaşı ile forma değiştirmeyide unutmadı.