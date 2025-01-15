Çorum FK ile İstanbulspor maçı sonunda yaşanan güzellikler futbolumuz adına son derece sevindirici.

Çok büyük bir mücadelenin olduğu ligde iki takım doksan dakika boyunca çok zorlu bir mücadele verdiler.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içindeki mücadele ve hırs yerini dostluk ve kardeşliğe bıraktı.

Çorum FK futbolcuları mağlubiyetin üzüntüsü ile yere yatan İstanbulspor futbolcularını yerden kaldırarak teselli ettiler.

İki takım futbolcuları saha ortasında birbirlerine sarılarak bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler ve ortaya güzel görüntüler çıktı. Alkışlar her iki takım oyuncularına.