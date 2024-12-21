Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e Bölgesel Amatör Lig 2. grupta pazar günü oynanacak Karadeniz derbisinde ünyespor ile Bulancakspor takımları arasındaki maçı yönetecek.

MHK pazar günü oynanacak Bölgesel Amatör Lig maçına klasman hakemlerine görevlendirdi.

Saat 13’de Ünye İlçe sahasında oynanacak Ünye 1957spor ile 1926 Bulancakspor takımları arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını da Sivas klasman hakemi Mehmet Öcal ile Yozgat klasman hakemi Eyüp Özer yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Sivas’dan Bekir Doğan yapacak. Maçın gözlemcisi ise Engin Güner.

BAL 2. grupta 14. hafta maçları öncesinde Bulancakspor takımı 12 maçta topladığı 29 puanla lider durumda bulunurken Ünye 1957spor takımı ise 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.